活動中心落成啟用。（李京昇攝）

台中市東勢區東新、下新及粵寧3里，由於長年缺乏活動中心，市府斥資5098萬元興建3層樓高市民活動中心，21日由市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣等人揭牌啟用，也因興建基地為市地重畫區重畫分配無償取得，不僅減少市庫負擔，更帶動地方建設。

盧秀燕指出，感謝東新里長余運來、下新里長劉發現、粵寧里長詹德旺多年來極力爭取，以及中央、地方民意代表的協助，才讓活動中心得以建設，市府也將持續建設山城，包括推動東勢豐原生活圈快速道路工程、埤豐橋改建、興建獨角仙公園，同時興建圖書館、學校活動中心、道路建設等，讓山城各項建設提升。

「今日啟用的是山城最漂亮、最新的活動中心！」江啟臣指出，活動中心蓋得快又好，而且設有電梯、廁所男女比例以1比4規畫，十分貼心，相信鄉親都有感受到市府的用心，感謝市府團隊、地方民意代表、在地里長推動山城發展，是給東勢鄉親最好的聖誕禮物。

民政局長吳世瑋表示，3里活動中心位於3里中心位置，由東勢區下新庄自辦市地重畫區畫分為市有地，興建基地為重畫分配無償取得，不僅減少市庫負擔，更帶動地方建設，感謝市議會所有議員的全力支持，讓興建經費順利到位，齊力完成里民心願。

啟用後可提供里民活動休憩、進修課程、關懷據點等多用途使用，未來更可整合3里資源，持續推展各項社區化福利服務，促進社區發展、凝聚居民向心力，滿足地方民眾期待。

東勢區長翁培真指出，東新里、下新里、粵寧里市民活動中心，總樓地板面積1016平方公尺，為地上3層樓建築物，並以白色外牆搭配油桐花裝置藝術，傳承東勢在地特有的大埔客家人文特色，貼近里民生活記憶。

此外，廁所男女比例以1比4規畫，優於現行《建築技術規則》規定廁所比例1比3，落實性別平等，還有設置各項無障礙設施，全面照顧有需求的民眾，打造民眾集會、活動、休閒等多功能優質友善活動場域。