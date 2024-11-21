中華隊21日以0比2遭到委內瑞拉隊完封，但中華隊此役並非沒有得分機會，全場敲出7支安打還比對手多1支，可惜關鍵時刻欠缺適時一擊，全場吞下13K，尤其在5局1出局滿壘沒得分最為可惜，總教練曾豪駒將敗責一肩扛。

中華隊此役有6個半局有打者上壘，4局上陳傑憲安打後積極跑壘在二壘出局，也導致下棒打者曾頌恩雖然敲出二壘安打卻無法得分，而委內瑞拉在下半局掌握住黃子鵬的失投球，把球扛出左外野全壘打牆外，成為重傷害。

但5局上中華隊有大好反撲機會，1出局後江坤宇安打、林家正四壞保送、岳東華安打攻佔滿壘，可惜陳晨威遭到三振、林立敲出外野飛球出局。曾豪駒表示，當下滿壘時輪到陳晨威攻擊時沒換代打，是考量陳晨威對左投手打的並不差，「他在整體、腳程上，如果能擊到球是有機會。」

這個半局中華隊留下滿壘殘壘，接下來4個半局也只有敲出2支零星安打，也讓5局滿壘更顯扼腕，「這是個結果論 沒有換、沒成功，那責任在我，沒有什麼是如果的，比賽就是比賽，當下就是個選擇，失敗了就是由教練來承擔。」

委內瑞拉此役採取投手車輪戰，雖然先發投手羅戈4局僅被敲3安，仍靠著傲人的牛棚陣壓制中華隊，曾豪駒說：「能進複賽的都有一定能力，不管投打都有一定強度。今天委內瑞拉換投節奏非常快，沒掌握就會處於被動處境。」

雖然打線遭到封鎖，但曾總也肯定中華隊球員表現，「大家也一直想辦法，在球賽中一直要找突破，但比賽就是這樣，沒有掌握著別人給的機會，別人就掌握住。」至於明天對美國隊的先發打線是否調整，他表示，會回去再思考一下。