大陸近期各地不斷發生無差別攻擊事件，造成重大死傷。廣州一間棋牌館門口，日前出現一名白髮蒼蒼、滿臉鬍子的老翁，他激動地持刀在街上揮舞，隨後與4名員警對峙，沒想到最後被連開3槍擊斃，消息讓不少網友相當震驚。

大陸一名網友日前在社群平台X揭露這起事件，19日廣州西華路一間棋牌館門口，一名白髮蒼蒼的老翁突然在大街上持刀揮舞，從影片中可見，老翁在路上大聲咆哮，右手拿著刀子不斷對街上民眾亂揮。

警方獲報到場，老翁坐在地上與4名持槍的警察對峙，情緒相當激動，隨後現場便傳來槍響，警方連開3槍將老翁擊斃，事後老翁被蓋上白布，遭救護人員抬上擔架，許多路過民眾都被嚇壞。目前微博及官方均查無此消息。

影片曝光引發討論，不少人認為警方執法過當，「明目張膽的殺人，幾個員警徒手制伏不了一個老人嗎，美國也是先用電擊槍再開槍…」、「我想問一下電擊槍不行嗎？」、「真嚇人，最近是怎麼了」、「廣州官方冷處理，完全不通報」。