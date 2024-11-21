華山基金會新竹3天使站，結合社團支持華山「幫助1個站，守護100位孤老」計畫，首先即為71歲孤老吳阿公圓夢，在21日其生日當天上午10點，在吳阿公家辦理生日派對，讓吳阿公享受溫馨陪伴的時光，吳阿公也當場感動落淚。

華山基金會指出，吳阿公年輕時是名船員，現在過著無親無靠的生活，現因頸椎開刀壓迫神經，無法自行行走，只能長居家中，華山基金會新竹3天使站常年關懷訪視，提供物資協助，在關懷中了解吳阿公很想在生日時，唱歌、吃豬腳麵線跟蛋糕和大家吃一頓飯。

華山基金會新竹3天使站結合國立清華大學EMBA校友會會長楊秀美、新竹市四葉草希望協會理事長曾惠珠及榮譽顧問、新竹市議員李國璋、頭份惠光獅子會會長趙國珍、泰詠電子職工福利委員會主委郭姵佳、新竹市香山區樂齡學習中心主任葉國文等共同拋磚引玉，支持華山「幫助1個站，守護100位孤老」計畫，也期望大家能共襄盛舉，讓更多孤獨老人能夠圓夢。

今天中午特別備1桌美味佳餚、搭配上菜秀和薩克斯風演奏，與其他8位老寶貝共舉辦生日派對，為吳阿公生平第1次的生日趴增添難忘回憶。

華山基金會表示，該會秉持「在地老化」、「社區互助」、「補不足」理念，免費提供三失老人到宅訪視、陪同就醫、年節關懷等服務，在新竹縣市服務超過1200名三失孤老。現正發起2025常年服務暨「愛老人，愛團圓」公益活動，邀大家一起認助，愛心關懷禮1000元1份；送愛到家1250元，共同「結合本鄉本土愛心，照顧本鄉本土老人」。愛心專線：03-5104678，林小姐。