高雄市小港區一名宋姓男子積欠2個月房租未繳，在租約到期搬離前，將整間房間的插座、洗臉台都用三秒膠封死，網路、冷氣、冰箱電線全部剪斷，房東前往查看，整個房間如同廢墟，只得報警處理。宋男到案辯稱大樓人員進出複雜，不是他破壞的，高雄地院法官依檢警調查認定，整棟大樓其他房間都沒受損，不採信宋男說詞，依毀損等罪判4月徒刑，得易科罰金。

判決指出，宋姓男子前年6月底向陳姓房東租房，租期一年，宋男在租約到期前兩個月時即未繳房租也失去連絡，房東傳訊息通知宋男點交返還房間，但宋男都沒有回應。

房東拿備用鑰匙前往開門查看，才發現宋男早已落跑，房間內冷氣機電線、電視機、冰箱的電線及網路線全部被剪斷，電源開關插座、網路線插座、洗臉台塞子全部被被三秒膠灌入封死，整個房間如同廢墟無法住人，房東只好報警提告。

宋男到案時否認涉案，反指房東經常未經他同意就雇人前往修繕，且該棟樓住戶多、出入複雜，他早在去年3月間就搬離，沒有理由去破壞房內設施。

但法官調查宋男的經濟狀況，發現他的存款在租約期滿前4個月就僅剩約3萬多元，去年6月底租房期滿時僅剩17元，證實他經濟拮据，不像他自稱「並不缺錢」，且整棟樓只有宋男租的套房被破壞，其他房間都沒受損，不採信他的證詞，依毀損等罪判他徒刑4月，得易科罰金，可上訴。