中華隊21日以0比2不敵委內瑞拉隊，團隊敲出7支安打，「台灣隊長」陳傑憲1人就包辦3支，但他賽後也對４局上安打後的積極跑壘感到懊惱，「當下沒想太多，就目標二壘，卻死在5步前，如果沒有出局相信會有得分機會，我覺得很可惜。」

4局上中華隊1出局後陳傑憲敲出左外野線邊安打，他繞過一壘後繼續往二壘衝，但委內瑞拉左外野手直接把球傳回二壘，讓陳傑憲在二壘前出局，結果下棒打者曾頌恩補上二壘安打，可惜後續還是沒能把分數打回來。

陳傑憲表示，感覺得出來羅戈的企圖心很強，一直進攻好球帶，拿出各種球路去對付打者，「跟例行賽感覺不一樣。」因此他認為，當下對決時也不用多看球，「感覺對了就出棒，當下也沒設定要打那顆曲球，只是身體反應，運氣也滿好的。」

雖然繳出3安「猛打賞」，但陳傑憲對自己4局安打後在二壘出局感到懊惱，「我自己的miss、很懊惱，今天雖然表現還不錯，3支安打、1個保送，但我覺得那個狀況如果我有好好做，球隊會有不一樣的結果。」

明天中華隊將碰上A組第2的美國隊，陳傑憲也扛起隊長重責、鼓勵隊友，「明天開始大家重新振作起來，把串連、攻勢做好，讓球隊有機會贏球。」