勞動部勞發署霸凌案風波狂燒，被點名的北分署長謝宜容卻發出聲明，只認情緒失控，面對其他指控一概否認，甚至要求媒體刪除報導，態度強硬，而原先預估22日出面說明道歉，恐也因部長何佩珊請辭生變。

謝宜容先是發佈個人3點聲明，接著又拜託委任律師發函，洋洋灑灑寫了12點，當中只承認個人情緒不佳，用詞不當，對於霸凌指控全部否認，更稱該名輕生公務員死亡與她的管理風格無關，也絕對沒有下封口令。

而原先承諾會在22日帶謝宜容出面的勞動部長何佩珊，不僅在昨(20日)請辭，今天更是請假未出席行政院會，也導致謝宜容明天是否會現身成為變數，加上謝本人態度始終強硬，目前看來現身機率不大。

不少網友也在各大平台留言：「卡位瞻仰宜容」、「閣揆總統都道歉了，本人還悠閒請假，真的夠硬」、「明天有機會看到本尊嗎」、「上面主管全都被洗臉一輪，謝照樣不當一回事，真的猛」，甚至還有人發起「#瞻仰宜容活動」。