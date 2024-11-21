王茂桑分析，近年來俄烏戰爭、以巴戰爭，甚至近期甫定的美國總統大選，讓國際局勢處於紛亂、難以預測，高資產族群選擇將資金停泊於較穩定的國家，而日本在政治、經濟、交易制度等都相對安全及透明，加上日圓匯率持續低檔，基於置產需求，或作為自住、度假的第二屋，吸引大量海外資金投入日本市場。

王茂桑亦分析東京與大阪房市發展現況，東京23區中古物件價格呈現穩定上升趨勢，反映東京核心區域持續有強大吸引力，其中，東京都心6區自2023年中起平均價格突破1億日圓，已超過泡沫經濟時期的水準；而大阪市同樣已經連續9個月攀升，尤其今年以來更為明顯。

此外，日本人口持續往一級都市集中，東京都在1996年以後，連續20多年人口增長，且官方大力推動半導體和數位產業，企業獲利增加，外資積極湧入，股票屢創新高，物價指數顯著增長，東京亦積極吸納全球人才；而大阪則是都市建設不斷，包括7大再開發計畫、2025年世界博覽會及未來興建綜合渡假村(IR)，種種訊息都讓日本房市走向更趨樂觀。

不過，王茂桑也提醒，消費者在買海外不動產，切勿過分理想，建議買屋之前先想到賣屋，以當地人的角度去挑選物件，例如價格低於市場行情的物件，要留意產品的瑕疵，物件所在地之交通與治安等因素，以及售價是否因資訊不對等而超出市場行情太多，因此建議選擇值得信任的不動產專家陪同進出場，協助了解稅費、購屋流程、貸款、台日差異與風險。