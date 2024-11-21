馬來西亞籍蔡姓女大生命案，家屬對陳柏諺求償，士林地院21日判決，陳柏諺應賠償蔡女的父母共638萬354元，全案仍可上訴。

陳柏諺在2022年10月13日上午10點，在蔡女的租屋處，因故向蔡女要求返還之前轉入她帳戶9萬9999元中之部分款項，遭蔡拒絕，他因而情緒激動，心生怨懟，先以右手用力掐扼蔡頸部，左手並拿起床邊之粉色玩偶遮掩蔡臉部、眼睛處，右手持續施力直至蔡窒息死亡。

陳男後回到自己之鶯歌租屋處，並先後撥打電話及傳簡訊予其父，陳的父母與派出所巡邏員警於當天下午4時許前往陳柏諺租屋處，詢問發生何事，陳脫口說出「我殺人了」等語，並告知員警有掐死蔡女而自首願受法院裁判。

陳男自案發羈押至今，一審開庭說要幫死去的蔡女撫養她的父母以及冥婚，蔡女的父母跨海提告，一審民事部分判決，陳柏諺分別給付蔡母301萬355元、蔡女父親336萬9999元，共計638萬354元，其中包括喪葬費、撫養費以及精神慰撫金等。