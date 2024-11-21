11月初，屏東縣屏安醫院前發生一起死亡車禍，19歲重機騎士在無號誌路口撞上突然竄出的汽車後送醫不治，縣議員鄭清原要求警方設置號誌。（謝佳潾攝）

11月初，屏東縣屏安醫院前發生一起死亡車禍，19歲重機騎士在無號誌路口撞上突然竄出的汽車後送醫不治，縣議員鄭清原21日在議會質詢時指出，屏安醫院前車禍頻傳，要求警察局應在該路口設置交通號誌，對此，警方表示，專家學者認為這是醫院出入口非交岔路口，不符合設置號誌規定，但26日會再辦理會勘，再行評估。

鄭清原指出，屏安醫院人員向他陳情，醫院前車禍頻傳，他們希望可以設置交通號誌，但警方遲遲不肯設置，今年6月19日他要求相關單位到場會勘，當時縣府工務處也稱「這條路確實危險」，所以做了黃網線以及醫院的號誌，但因交通號誌的主管機關是警察局，所以工務處也沒辦法。

鄭清原進一步表示，這路段的交通問題已存在很久，現在不僅車禍頻傳，月初甚至發生死亡車禍，19歲騎士就這樣命喪無號誌路口，警察局每年交通罰鍰超收逾億，當中有12％是要用來做專款專用，也就是交通執法及交通安全改善費用，那為何不在該路口增設號誌，以降低事故率呢？

對此，警方表示，依規定，交通號誌一般都要設在路口，且需符合8小時內、4小時內或尖峰時段的汽車流量、人行穿越數量，或是地處學校出入口，抑或肇事紀錄在1年內有5次以上的事故，且沒設號誌就無法防制等條件，而在6月28日的新設號誌複勘研討會中，專家學者認為這是醫院出入口非交岔路口，所以不符合設置交通號誌規定。

警方進一步指出，據統計，近3年臨近該醫院出入口的交通事故件數，不包括月初的死亡車禍是6件，分別為自撞、側撞各3件，因此對於是否增設號誌，將於26日再辦理會勘，邀集交通旅遊處、工務處、鄉公所及專家學者們再次共同討論研商。