新北市一名鍾姓男子趁友人A女酒醉意識不清之際，將其帶往汽車旅館性侵得逞。一審法院依乘機性交罪判處有期徒刑4年，鍾男不服提起上訴。台灣高等法院考量鍾男已賠償被害人80萬並達成和解，改判有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間須接受保護管束並完成20小時法治教育課程。仍可上訴。

判決指出，鍾男與A女為朋友關係，去年8月19日凌晨，兩人相約至台北西門町某酒吧飲酒。A女因飲用2杯長島冰茶，醉到無法自行行走，鍾男便攙扶她搭乘計程車，前往新北市永和某汽車旅館。監視器畫面顯示，鍾男於清晨4時56分扶著A女進入房間，之後趁她無法反抗，對她實施性侵，期間以生殖器及手指侵犯A女。

A女事後向警方報案，並在偵查及法院審理時證稱，當晚喝酒後記憶中斷，僅隱約記得在路邊嘔吐及車上場景，醒來時已全身赤裸，發現鍾男正在性侵她。鍾男辯稱自己無法勃起，遂改以手指侵犯。A女指出，當時意識尚不清醒，因此未能推開對方。案發後，她在清晨因另有要事，便與鍾男離開旅館。

一審法官認定鍾男犯行事證明確，依乘機性交罪判處有期徒刑4年。鍾男上訴至二審後，坦承犯行，並與A女達成和解，賠償80萬元。二審法院認為，鍾男已展現悔意且積極賠償損害，撤銷原判決。改判有期徒刑2年，緩刑5年。緩刑期間，鍾男需接受保護管束，並於1年內完成20小時法治教育課程。仍可上訴。

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