高雄市湖內區正義一路民宅22日凌晨1時許傳出槍響，初步了解，37歲林姓男子帶著32歲周姓男子及34歲林姓女子前往44歲蘇姓男子住處討債，後有一輛白色轎車疾駛而至，賴姓男子下車進入住宅開槍，周男左胸中槍、蘇男腹部中彈，林男則被球棒打傷，警消獲報趕抵，將傷者送醫，其中，蘇男已宣告死亡。

警方在現場採證鑑識，發現留有子彈、空彈殼及些許毒品，據悉，該處是蘇男租屋，而林男則是被涉嫌開槍的賴姓嫌犯同夥打傷，警方正全力追緝賴男及相關涉案人到案，釐清關係和案發情形。

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