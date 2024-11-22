元大投信表示，台灣50指數權重集中於半導體與金融股，受惠於相關產業的強勁漲勢。不過，在大漲後的資金輪動時期，投資人可關注元大台灣中型100（0051）ETF，該產品產業分散度較高，且電子零組件權重較高，受益於AI趨勢，適合作為台灣50的輔助布局標的。

元大投信研究團隊指出，台灣中型100指數選取台灣50指數外市值最大的前100家上市公司作為成分股，反映中型企業的成長績效。與台灣50指數高度集中於半導體與金融股（占比逾七成）不同，台灣中型100在電子零組件、電腦及週邊設備等產業配置較高，表現出不同的年化報酬率與波動度特性。

據臺灣證券交易所至11月21日資料，統計近5年臺灣50指數（含息）年化報酬率19.7%、年化波動度21.3%，而臺灣中型100指數（含息）年化報酬率22.6%、年化波動度18.9%，顯示台股大盤挑戰新高走勢中，上市中型股的報酬風險比表現相較大型權值股，具有一定搭配優勢。

今年以來至11月21日，臺灣50指數在台積電占比逾半帶動下，含息總報酬43%，遠超臺灣中型100指數的8.1%，而臺灣中型100指數成分股市值與臺灣50指數合計已涵蓋86%的大盤，可有效參與主要權值股外的成長潛力。