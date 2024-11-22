宇隆第四季自行車、汽車產品進入淡季，較缺乏動能，醫療產品維持平穩出貨表現。今年全年來看，法人估計，汽車產品在客戶市占率持續提升，營收有高個股的年成長；醫療產品呈現穩定增長，且基期較低，今年營收預期雙位數成長；自行車產品因庫存去化的影響已告一段落，營收成長可望接近5成，工業應用出貨則較疲弱。2024年前三季平均毛利率由去年同期31.52％爬升到37.09％，帶動整體獲利攀升，全年每股盈餘上看11元以上。

展望2025年，宇隆切入高毛利的AI伺服器液冷系統，目前最熱門的液冷快接頭（UQD），雖然還在持續打樣的階段，未來商機龐大；應用於人形機器人行星減速器將於中國市場有所斬獲，是未來幾年新的動能。在汽車零件方面，雖然日系客戶相對較弱，但因客戶將部分既有料號轉單至宇隆，預估汽車產品營收動能向上；醫療產品持續認證，明年出貨穩定，自行車產品成長動能預期最佳，除了既有客戶出貨增長外，2025年E-Bike產品將有明顯挹注，法人估計，2025年營收、獲利可望雙位數成長，營運挑戰連續兩年新高。