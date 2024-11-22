陸網民規模近11億全球最大互聯網市場普及率達78％。（大陸央視）

大陸央視22日報導，2024年世界互聯網大會烏鎮峰會22日落下帷幕。峰會期間，《世界互聯網大會藍皮書》發布，主要包括《中國互聯網發展報告2024》和《世界互聯網發展報告2024》。報告用數據回顧了中國大陸全功能接入國際互聯網的30年，並預測未來互聯網行業發展的重點方向。

《報告》指出，經過三十年發展，中國已成為全球最大的互聯網市場。中國網民規模已達近11億，互聯網普及率達到78％。近一年來，中國在5G、光纖網路、IPv6、天地一體化網路、算力、北斗、人工智慧等領域取得了快速發展。 在產業方面，今年以來電子資訊製造業增勢明顯，軟體和資訊技術服務業運行態勢平穩；農業、工業、服務業、跨境電商等領域的產業數位化轉型均呈快速增長態勢。

中國網路空間研究院資訊化研究所副研究員李瑋指出，2023年，中國數位經濟的核心產業增加值超過12兆元，占GDP的比重超過10％左右，有望提前實現「十四五」數位經濟發展規畫確定的目標。

《世界互聯網大會藍皮書》指出，未來，人工智慧技術引發的變革將為發展新質生產力提供強勁動能，將推動建立高品質數據集、實現算力資源高效共用、加強人工智慧前沿技術發展、推動大模型、具身智慧等技術研發。

中國工程院院士鄔賀銓認為，互聯網經濟原生的是從消費應用開始的，當轉到工業應用的時候，工業應用的個性化以及工業應用對頻寬、時延、抖動、丟包一些特殊的要求，使得互聯網需要創新，以適應它的發展。

此外，《藍皮書》還提到，要推動人工智慧、網路短影音、跨境數據流程動等領域的國際合作，前瞻謀畫、深度參與全球科技治理。《世界互聯網發展報告2024》藍皮書提及，近一年來網路空間的國際治理體系正在演進，國際社會應加快形成在人工智慧、數據領域等的國際共識。

中國美國商會會長何邁可表示，創新正在這裡進行，中國可以把創新事物帶到世界各地，跨國公司也可以把這些東西帶到這裡。AI、互聯網和如火如荼的電商都可以是跨境合作的領域，大家相互學習、相互受益。