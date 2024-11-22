標普全球市場情報（S＆P Global Market Intelligence）經濟學家巴提（Usamah Bhatti）表示，「11月份民間企業的需求狀況停滯不前。」

調查指出，11月產出連續第三個月萎縮，新訂單自去年6月以來持續萎縮，並維持在榮枯線之下。調查亦發現，製造業就業人數自今年2月以來首次減少。

雖然11月份物價漲幅放緩至7個月低點，但投入成本通膨仍維持在高位，而產出價格漲幅則升至7月以來最強。

巴提表示：「日本企業部門的價格壓力仍然居高不下，大量受訪者提到原物料價格上漲和日圓疲軟的影響。」

調查顯示，11月服務業PMI初值升至50.2，扭轉10月份49.7的輕微萎縮；未完成訂單積壓創8個月新高，顯示產能吃緊。

11月綜合PMI初值（結合製造業和服務業活動）為49.8，雖然連續第二個月萎縮，但較10月的49.6略有上升。