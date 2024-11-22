中華隊戴培峰在對日本之戰7局下轟出右外野陽春炮。（資料照，杜宜諳攝）

日本隊昨天靠著小園海斗單場雙響炮、1人貢獻7打點，助隊以9比1擊敗美國隊，與他同期、一起打過2018年亞青的中華隊捕手戴培峰也透過轉播看到他開轟演出，還跟江坤宇打趣說要買一件他的球衣，「看能不能跟他一樣，一直打全壘打。」

小園海斗今年球季只有2發全壘打，但昨天在世界12強棒球賽複賽首戰打擊大爆發， 轟出雙響炮加上1支三壘安打，一人貢獻7打點，成為棒打美國的致勝英雄。

戴培峰曾在2018年宮崎亞洲青棒賽與小園海斗交手過，當時中華隊擊敗日本隊，對他留下印象，之後兩人都加入職棒，這次在國際賽碰頭，「預賽我上來蹲的時候，他用英文問我還記不記得他，就有稍微打招呼。」

後來兩隊也一起搭乘包機前進東京，兩人也有簡單交流，小園海斗還把沒用完的台幣給戴培峰，他笑著說：「億元男就是不一樣。」對於同梯好手在國際賽表現亮眼，戴培峰說明天對上他定要特別警戒。

「我記得那時候他就很厲害，是我們很警戒的選手，去年亞冠也有遇到他，場上表現還沒那麼好，這次他在預賽對我們打的不錯，昨天也打很好，明天遇到他要稍微注意一下。」戴培峰說道。

戴培峰在預賽對上日本隊時代打開轟，幫助中華隊免遭完封，這1轟讓他被許多日本球迷注意到，這趟來日本的時候遇到幾位球迷上前要求簽名、合照，「應該是看打全壘打，比較記得我，說nice homerun。」他也希望未來在國際賽能有更多出色表現，讓更多球迷記住。