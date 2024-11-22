智崴在主力高階產品飛行劇院系列中，今年推出新型態騎乘式s-Ride飛行劇院。有別於以往的設計，乘客將以騎乘的坐姿搭乘，體驗在冒險故事中騎乘飛龍一同翱翔天際的刺激與震撼。此款飛行劇院，不僅以騎乘的姿勢增強乘客故事體驗感受，加大的沉降距離和俯衝的加速度，皆讓體驗感受更加刺激，並結合熱風、水霧、氣味等特效，讓乘客進入奇幻的冒險旅程。新產品預計將提供給樂園客戶更具吸引力的新選擇，會展中已吸引來自日本、北美、中東及歐洲等地的樂園業主洽詢。

此外，智崴與加拿大尼加拉大瀑布公園委員會宣告新飛行劇院即將於2025年開幕，加拿大尼加拉大瀑布公園委員會執行長David Adames表示，加拿大尼加拉大瀑布國家公園的願景是成為世界指標性的國家公園，這次與智崴合作，在尼加拉大瀑布最知名的馬蹄瀑布上的地標建物Table Rock Centre打造一座全新的飛行劇院。這座飛行劇院由舊有的4D飛行劇院空間改造，遊客能夠飛越馬蹄瀑布的上方，以從未體驗過的視角欣賞周邊壯麗的景色，並且深度地認識當地深厚的歷史與人文。

智崴集團董事長歐陽志宏表示，此次與加拿大尼加拉大瀑布國家公園合作建飛行劇院的意義非凡，這是全球首座位於著名國家公園內的飛行劇院，象徵這個獨特的體驗能夠結合文化、地理、歷史和科技，以全新的方式為國家公園的遊客講述動人的故事。飛行劇院讓遊客與壯麗的景色產生更深的情感聯繫，而為了提升體驗感受，特別使用無人機拍攝，讓遊客體驗貼近尼加拉大瀑布的震撼，並且創造許多從未想像過的驚喜視角和體感即將在大螢幕呈現。

歐陽志宏指出，此次為加拿大尼加拉大瀑布國家公園的新設施提供統包式的服務（Turnkey solution），從場域主題設計、飛行影片內容製作到飛行劇院建置，皆由智崴團隊偕同國際專業人才共同執行製作，為顧客提供最完整的服務。本次的合作，也代表著飛行劇院的多元發展性，目前智崴的飛行劇院已插旗世界知名主題樂園、旅遊景點、購物中心、機場等，今日再插旗著名國家公園，開啟全新客戶範疇，未來尚有許多值得期待的可能性。