據界面新聞報導，今年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元（人民幣，下同），2029年有望擴大至750億元，佔據全球市場的32.7％。上海開普勒探索機器人有限公司CEO胡德波21日表示，「人形機器人目前達到了高二、高三的水平，最早明年會參加高考，也就是在更多場景中落地。」

在當日舉行的寶山·智能機器人產業大會現場，多位業內人士告訴界面新聞，在這一輪人形機器人商業化的過程，中國在硬體製造、供應鏈、場景端的優勢突出，人形機器人有望在2025年大範圍落地應用。

人形機器人又稱仿生人，集機、電、材料、電腦、傳感器、控制技術、算法等學科於一體，是全球最前瞻的融合創新方向之一。2023年底，特斯拉人形機器人Optimus曾引發公眾對於人形機器人的廣泛關注。

根據最新預測，今年中國人形機器人市場規模將達到27.6億元，2029年有望擴大至750億元，佔據全球市場的32.7％。

開普勒成立於2023年，是一家專注於通用人形機器人研發、生產及應用生態的企業。其自主研發的先行者系列通用人形機器人，擁有高度仿生的類人型結構和運動控制，全身達40個關節自由度。

胡德波表示，未來，人形機器人的主要場景還是工業領域，但不是簡單地替代現有的工業機器人，而是最大限度發揮其柔性、通用性的核心特點。目前開普勒正與多家頭部企業進行聯合測試，例如在汽車主機廠進行沖壓件上下料的搬運放置，在倉儲物流企業的倉庫進行貨櫃搬運等測試，以期提高機器人作業的流暢度。

杭州宇樹科技有限公司於2016年成立，其研發的通用人形機器人H1已實現量產，是全球首個可實現原地空翻的全尺寸電驅動人形機器人，儘管已實現商業應用，企業創始人王興興仍表示，人形機器人還處於早期階段，大規模應用於工業、服務業還需要1-2年時間。

王興興認為，全球範圍內，人形機器人落地應用的最大阻礙在於機器人AI模型還不夠完善，無論是模型架構還是訓練數據集，「但是這一波AI和機器人浪潮的技術進步非常快，也有可能在很短時間就突破臨界點。」

中信證券研報表示，預計工業製造將成為人形機器人率先落地場景，商業服務領域次之，家庭消費端將於最後應用但潛力最大。在大陸國內政策不斷催化之下，中國有望打開人形機器人降本空間，助力其商用量產。

機器人的研發、製造、應用是衡量一個地區科技創新和高端製造業水平的重要標誌。在胡德波看來，上海擁有良好的產業基礎和人才隊伍，具備人形機器人的先發優勢。

作為上海機器人產業重鎮，2023年，寶山區規上工業機器人產值約82億元，佔上海市工業機器人產值的1／3，佔全國產值的1／9。位於寶山區顧村鎮的上海機器人產業園，現已入駐企業300余家，並且以每年不低於20％的速度快速增長。值得一提的是，園區的戰新比高達63％，高於上海全市18個百分點。

胡德波呼籲，人形機器人還在落地早期，需要各方聯合推動，包括政府端的政策，企業端的技術研發、供應鏈的協作，以及場景方的早期參與，這樣才能推動人形機器人盡快商業化，給社會創造價值。

聚焦人形機器人等新質生產力，當前，上海機器人產業園正迭代為2.0版本。上海機器人產業園黨委書記鄭楊透露，近期，園區入駐了多家企業，涵蓋智能智造、信息技術、半導體以及新能源等領域。例如，協鑫智算中心算力規模已達1000P，打通了從機器人到算力大模型的通道。

在當日的大會現場，由首鋼基金成員企業首程資本領投，寶山國投集團、顧村鎮跟投的機器人產業引導基金正式成立，基金規模約5億元。據介紹，首程資本參與了北京機器人產業發展投資基金的管理，已投資多傢具身智能等細分領域優質企業。

此外，人形機器人創新聯合體也在大會現場成立，聯合體成員包括政府部門，復旦大學、上海大學等高校，以及四川天鏈機器人股份有限公司、激恩科技（上海）有限公司、上海礪群控制系統有限公司等多家創新企業。

未來，上述政校企單位將聯合引入人形機器人核心研發技術、產品及研發團隊，開展產業共性技術研發、科技成果轉化及產業化、科技資源共享服務，促進人形機器人產業技術和應用的長期發展。