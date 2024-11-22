44歲許姓男子駕駛自小客車行經國道1號北向153.6公里三義路段，因閃避不及，撞上停於內側車道的廂型車。（翻攝自記者爆料網）

國道1號北上153.6公里、苗栗三義路段，今（22）日清晨6時許發生一起離奇追撞事故。一輛廂型車因不明原因停在內側車道，遭後方44歲許姓男子駕駛的自小客車撞上，廂型車尾直接被撞爛，事故共造成3人輕傷，而廂型車內1名同車人員卻不見蹤影。詳細事發原因及肇則有待警方調查釐清。

警方調查，今日6時5分許，44歲許姓男子駕駛自小客車行經國道1號北向153.6公里三義路段，因閃避不及，撞上停於內側車道的廂型車，造成許男、45歲乘客沈姓女子，以及廂型車內的27歲陳姓男子輕傷。不過，廂型車內同車人員因不明原因「憑空消失」未停留在現場，後續已連繫車主到案說明。

國道警察第三大隊提醒，用路人開車應隨時注意前方動態，汽車在行駛途中，因機件故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應滑離車道，在路肩上停車待援，並在故障車輛後方50公尺至100公尺設置故障標誌警示。