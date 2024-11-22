隨著企業加速大型語言模型的部署，安提提供最新SuperEdge NVIDIA MGX短機身邊緣AI伺服器，也持續開拓多領域的AI產品版圖和應用，從專業邊緣裝置跨足至全方位人工智慧伺服器解決方案，宜鼎集團持續擴大AI布局，透過此產品推出，宜鼎集團將能全面滿足客戶從前端感測器、儲存裝置、AI軟體工具、邊緣運算平台到高效能邊緣AI伺服器的多元需求。

生成式AI技術推動全球企業進行數位轉型，促使企業尋求可靠、緊湊且具有成本效益的邊緣AI伺服器，尤其對於注重資料安全性的行業，例如金融、醫療保健和5G電信等行業，得以處理敏感數據並滿足企業多元人工智慧應用的要求。

為加速企業生成式AI部署，安提AEX-2UA1短機身伺服器，搭載最新高效能Intel Xeon 6處理器，支援高達兩張高階NVIDIA雙插槽GPU，緊湊外形中提供強勁AI效能，賦能企業部署私有大型語言模型(private LLM)、視覺語言模型(VLM)等企業級人工智慧應用。

AEX-2UA1不僅助力企業在本地端部署私有大型語言模型的AI訓練和推理，賦能企業得以利用敏感資料訓練模型，並於符合嚴格法規的前提下安全運用這些模型。其短機身機構設計優化空間利用，能靈活部署於短機身機架、標準機架等多種企業數據中心環境。同時，AEX-2UA1採用NVIDIA MGX模組化伺服器架構，為當前及未來的 NVIDIA 硬體提供最大的相容性與靈活性，確保企業具備更高的未來擴展性。