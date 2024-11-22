東京巨蛋右外野有台灣應援團，許多台灣球迷也都一起到場應援。（趙雙傑攝）

中華隊將「台式應援」搬到東京巨蛋，但礙於場館方限制，只能用小號、鼓聲等樂器吹奏應援曲，而在4局下莊昕諺登板時，在右外野的台灣應援團清唱他的出場曲「男兒當自強」，讓他宛如在台灣登板時一樣，最後他成功踩住煞車，5局上潘傑楷再補上陽春炮，中華隊以3比1領先美國隊。

莊昕諺在中職登板時，他的出場樂就是這首歌，他曾透露，這首歌是阿公最喜歡的歌，阿公也是他棒球路上支撐的動力，因此希望每次登板時都可以透過電視讓阿公也聽到這首歌。

4局下中華隊第2任投手江國豪跨局續投，但連續被2位打者敲安，美國隊無人出局攻佔二、三壘，此時中華隊換上王志煊「拆彈」，雖然被敲高飛犧牲打掉1分，但仍成功抓下2出局，後來再交給莊昕諺。

此時位在東京巨蛋右外野的應援團與台灣球迷一起清唱「男兒當自強」，讓他宛如在台灣出賽，最後他讓第2棒打者敲出三壘方向滾地球，張政禹擋下強勁滾地球後傳往一壘，成功守住1分領先。5局上潘傑楷在1出局敲出中外野陽春炮，讓全場台灣球迷沸騰。