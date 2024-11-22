世界棒球12強複賽22日中華隊對上美國隊，台南市第2天在永華國民運動中心舉辦戶外直播，中午隨著中華隊得分，圍觀球迷愈多，現場嗨爆不時發出歡呼聲，有民眾自帶樂器吹奏，帶動現場氣氛。

世界棒球錦標賽12強複賽，台南市22日的戶外直播湧現人潮，張姓民眾連兩天到場，還自帶樂器吹奏，帶動現場氣氛。（程炳璋攝）

台南市舉辦戶外直播第2天，中午過後現場湧現人潮，廣場擠滿球迷，連2樓也有民眾受現場氣氛渲染，忍不住駐足觀看。擔任業務工作的張姓民眾，本身就是職棒統一獅忠實球迷，他連2天直播到場，22日還拿出樂器吹奏帶動氣氛，現場球迷跟著音樂搖動身體歡呼。

隨著中華隊得分或防守化解危機，直播現場氣氛不斷升溫，觀眾不時振臂高呼，有的球迷坐不住，興奮得跳起來鼓掌。隨著比分接近，愈多人利用午休時間衝到現場關心賽況。

世界棒球錦標賽12強複賽，台南市22日的戶外直播湧現人潮，只要中華隊安打或得分，觀眾都全力鼓掌叫好。（程炳璋攝）

現場座椅陸續增加，延伸到門口附近，直播現場旁的餐飲店家，也出現許多人潮，一邊用餐，一邊探頭張望戶外直播。因23日是假日，球迷預約將再到現場為中日之戰加油。