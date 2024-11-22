世界棒球12強錦標賽的超級循環賽22日中午，由中華隊對上強敵美國隊。由於適逢台北市長蔣萬安施政總質詢，第一組質詢的議員陳炳甫、闕枚莎、吳志剛和徐弘庭應景穿上中華隊球衣，並邀請蔣萬安也穿上中華隊球衣備詢，並在質詢前一同替中華隊加油。

蔣萬安22日下午1時30分進入議會進行首日施政總質詢，而在質詢開始時，中華隊與美國隊的比賽也正在進行當中，並且以5分之差領先美國隊。國民黨議員陳炳甫也在質詢時向蔣萬安表示，這是睽違多年有機會打贏美國，自己也是棒球協會理事長等，因此特意穿上中華隊的球衣集氣，也準備一件給蔣萬安。

對此蔣萬安也欣然穿上議員們準備的中華隊球衣，並與現場局處官員們一同喊聲替中華隊加油打氣。隨後同質詢組的國民黨議員徐弘庭也打趣向議長戴錫欽詢問，是否能直接用議會大螢幕同步轉播中華隊與美國隊的比賽？戴則笑著表示因為議會質詢有網路直播，會有版權問題因此無法轉播。