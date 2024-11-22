弘光科大餐旅管理系一年級學生李效賢從小有書寫障礙，今年參加「第25屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」中，參加2項比賽，奪得1面銀牌及1面銅牌，在烹飪領域中展現自信。

李效賢說，他從國小、國中時期上課都很認真，也聽得懂，但寫作業及寫考卷卻寫不出來，導致成績不佳，老師建議去鑑定才發現自己有書寫障礙，他對餐飲很有興趣，挑戰2項比賽，如魚得水。

李效賢指出，獲得銀牌作品是美國家禽西式主菜，用豆腐乳醃雞腿肉後做成雞捲，用豆腐乳醬汁，增添雞肉風味，練習時嘗試過紅糟、白醬、豆腐乳等各種搭配方式，最後覺得中式豆腐乳最對味，開心獲獎。

弘光科大餐旅管理系這次參賽榮獲1金4銀8銅佳績；大二學生萬明錡奪得金牌其美國豬肉西式主菜，採煙燻辣味香腸混入豬肉中做成漢堡排，並包上豬網油增添風味層次。

李效賢奪得美國家禽西式主菜銀牌、冰島比目魚西式主菜銅牌，蘇翊閩奪得冰島比目魚西式主菜銀牌、美國家禽西式主菜銅牌，周子傑奪得美國家禽西式主菜銅牌、新西蘭羊肉西式主菜銅牌。

大三學生陳頡羽、呂竑儀獲得美國家禽西式主菜兩面銀牌；大三學生鄭鼎鑫分別獲得冰島比目魚西式主菜銅牌；大二學生施凱揚、大一學生黃偉博獲得美國家禽西式主菜兩面銅牌。