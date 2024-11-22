中華隊以8比2擊敗美國隊，在本屆世界12強棒球賽複賽勝場開張，保有爭冠機會，但在比賽中「台灣隊長」陳傑憲因為觸身球導致腳部瘀腫提前退場休息，賽後他表示，一開始還想要稱看看，但後來跑起來有點不一樣，「現在走路OK，但還是有腫脹感，明天就看狀況，可以的會一定想上場。」

陳傑憲揮別開打前的低潮，預賽起至今出賽6場、場場敲安，今天首打席敲出一壘打，3局上卻挨球吻，但他繼續忍痛留在場上，直到5局下守備時才被換下場。

比賽中時，中華隊說明陳傑憲初步傷情，「陳傑憲稍早因觸身球擊中腳部，經防護員初步治療，腳掌側邊仍有不適，教練讓選手先下場休息，經超音波檢查後有些瘀腫狀況，中華隊隨隊醫師將持續觀察。」

陳傑憲賽後表示，當下打到時很痛，跑壘時覺得麻麻的、不舒服，一開始想先撐看看，後來跑起來感覺不一樣，滿不舒服的，就退場接受檢查、治療、冰敷。明天複賽最終戰碰上日本隊，陳傑憲能否下場還需要看身體狀況，「如果可以的話一定會想上場。」

此役中華隊打線做出調整，吉力吉撈・鞏冠、張政禹先發上陣有好的表現，陳傑憲也很感謝這些頂替上來的選手，「有些人狀況可能沒那麼好，但今天都打出好成績，我覺得這就是團隊的力量，因為棒球不是單靠幾個人，是靠大家力量去創造出來的。」

陳傑憲說，雖然提前傷退接受治療，心繫比賽的他看到隊友的好表現也是很感動，「後面還有2場比賽，希望我們趁著這個氣勢，贏下比賽。」此役是中華隊在成棒等級賽事睽違21年擊敗美國，且是以6分差勝出，陳傑憲坦言這樣的分差是意料之外，「但這一定是靠選手在比賽過程中努力而來的，今天拿下這一勝很關鍵也很重要。」

接下來要碰上世界排名第一的日本隊，陳傑憲希望中華隊能延續今天的氣勢，繼續「嗨」上去，「團隊凝聚力越來越好，這是我們的優勢，照著這股氣勢繼續為台灣拿下勝利。」