官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）報導，金正恩不滿地認為，過去在跟美國的談判中都很認真想達到共識，但事實上只證實了，美國對朝鮮根深蒂固的敵對態度。在川普第1屆任期內，於2018年和2019年，分別在新加坡與越南都跟金正恩見過面，但最後未能達成有意義的協議。

在當地時間22日開幕的洛杉磯車展中，推出新車款的現代汽車以及起亞，據悉10月在歐洲的汽車銷售量年減7.5%。至於今年前10個月期間，這兩家韓國車商合計在歐洲只賣出904,879輛，比去年同期減少3.8%，市占率為8.4%。

不過，現代汽車股價收漲0.7%，起亞也小漲0.2%。半導體類股中，三星電子翻黑跌0.71%，SK海力士飆升4.68%。電池族群走高，LG Energy Solution漲1.12%，三星SDI也漲1.7%。

韓元兌一美元在1401.8價位附近，韓元貶值4.3元。