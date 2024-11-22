中華隊22日以8比2擊敗美國隊，潘傑楷此役上壘率百分百，5打席獲得3次四壞保送，另有2支安打包含1發陽春炮，賽後他回答問題時先自我介紹，「我是來自台灣的潘選手」，他表示，能代表台灣開轟心情很開心，也感謝教練給機會讓他在場上表現。

潘傑楷此役5次打擊全數上壘，首打席敲出內野安打，接著依序為保送、全壘打、保送、保送。賽後他提到自己打擊狀態維持高檔的原因，是隊友間的鼓勵、教練團的信任，讓自己能在場上大膽做事，「也感謝打擊教練給攻擊策略，讓我在對投手對決時有更明確的想法，去攻擊投手。」

敲出生涯在東京巨蛋首轟後，潘傑楷手指向右外野觀眾席方向，「沒想過會發生，很謝謝右外野球迷們一直幫我們加油，讓我們在球場上更有自信、更有力量。」5局時棒打美國側投投手梅南德茲，他表示，過去在中職時打側投就很有心得，因此當美國換投時、自己在旁觀察，站上場時很有信心。」

此役潘傑楷從三壘移防一壘，從一壘角度看隊友們守備，他說：「覺得我的隊友很強，每顆球都能守下來，我也很開心每顆球都可以接起來，完成出局數。」他認為，這批中華隊球員年紀相近，大家默契都很好，場上互相鼓勵、信任，才能幫助球隊一起拿下勝利。