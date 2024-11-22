義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）20日訪問阿根廷，與阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）會面。有趣的是，外媒21日注意到，米雷伊在會見梅洛尼時，贈送了一件「奇怪」的禮物，一款以「米雷伊本人揮舞電鋸」為造型的人形模型。

阿根廷《側影報》（Perfil）在社群媒體平台X上，曬出米雷伊把一款以他為形象的人形模型送給梅洛尼時兩人合影的照片。根據該人形模型，米雷伊身穿紫衣一臉笑容，手上舉著巨大的電鋸。

🔹 El presidente Javier Milei y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, se encontraron en la Casa Rosada, donde se reunieron y salieron a saludar desde el balcón a las personas presentes en la Plaza de Mayo.



👉 En medio de su encuentro, el mandatario sorprendió al darle… pic.twitter.com/kapISx4pEO — Perfil.com (@perfilcom) November 20, 2024

美聯社早前指出，阿根廷總統米雷伊以「古怪」個性聞名，他最初在電視螢光幕高喊反對阿根廷的「政治階級」而闖出名號。這位右翼民粹主義者還突發奇想，以電鋸作為其2023年的競選道具，象徵他削減公共支出和廢除政府部門的計畫。

今年4月，有媒體報導，阿根廷總統府發言人在新聞發布會上確認，米雷伊政府已在國家公職人員中裁去1.5萬人，並對米雷伊此前宣布將裁員7萬人的消息作出澄清。

該發言人當時還警告，其餘5.5萬份合約的續約時間，將從一年縮短為3個月。對此，阿根廷媒體稱，截至4月，加上政府先前已裁減的9000個公職崗位，米雷伊的「電鋸」已向2.4萬人揮去。