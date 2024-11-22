陽痿分不掉？有妹子在網上哀怨，由於男友才21歲，但對方在交往初期時，床事到一半就軟了，且狀況越來越糟，但男友總是一堆理由，不願正視問題所在，後來，她不忍向男友提出分手，但見對方求復合，她又心軟回頭，如今，她陷入兩難也感到後悔喊「我到底該怎麼做」。

一名女網友在「Dcard」發文，她提到男友21歲，2人交往3個月時，對方都可以自行硬起來，可是床事到一半就會軟掉無法再繼續，而男友卻是一堆理由「想尿尿、流汗太熱、鼻塞」等原因，且況越來越糟，後來，她為了要讓男友持久點，嘗試穿上男友指定的戰服、擺出撩人的姿勢，甚至說出調情的話語，還主動前戲服務男友，卻是徒勞無功。

女網友表示，這半年間男友都不願意正視問題，甚至還說是因為沒運動造成，直到日前才去看中醫調理身體，對於男友的床上表現，她感到無奈「真的沒辦法過這種清湯寡水的生活」，便和男友提出分手，結果她見對方哭哭啼啼求和後又心軟，如今她覺得很後悔，不知該如何是好。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「才21歲不是41歲耶！好慘」、「如果妳還想和他交往，可以考慮陪他看泌尿科找出原因。若他不願意妳也接受不了就分吧」、「運動、有氧，慢跑一個月就有感了吧」、「不一定是陽痿，只是性方面已經對妳沒感覺而已」、「30歲也有類似症狀，但每天快走一小時有差」、「男友看中醫改善，建議早點去看，找出原因，34歲，目前一週五次」。