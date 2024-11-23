勞動部長何佩珊因公務員輕生案請辭，行政院昨（22日）深夜證實，將由不分區立委洪申翰接任部長，立委遺缺按排序將由民進黨政策會執行長王義川遞補，民進黨發言人吳崢卻高呼「恭喜搶救王義川成功」，引發網友砲轟。民眾黨立委張啓楷直言，當公務員送花給輕生的吳姓公務員留言「我想好好活著」的時候，吳崢卻在恭喜搶救王義川成功，「喪事辦成喜事，冷血又刺眼。」

吳崢昨晚透過社群平台Threads發文，標記洪申翰說「加油！這個時間點絕對是最硬，但也最需要你的崗位」，同時也標記王義川說「恭喜川哥！打假除怪！搶救王義川成功了！」

但不少網友砲轟，「勞動部死人，民進黨在慶祝某人晉升立委，真好棒棒」、「犧牲一個公務員的性命才讓王義川遞補，這樣叫恭喜？可見貴黨有夠冷血」」。

民進黨發言人吳崢（圖）恭喜王義川遞補成為立委。（圖／截自吳崢Threads）

民眾黨立委張啓楷今在臉書貼出公務員給輕生的吳姓公務員送花和卡片的照片，感嘆說，當基層公務員都在「送花給老吳」，感嘆「我是公務員，我想好好活著」，抗議官僚體制及職場霸凌，當賴政府再度示範超乎想像的「用人彈性」，讓這段時間對台灣勞權被漠視的基層感到驚嚇卻又無言，民進黨發言人居然發文恭喜「搶救義川大兵成功了」，沾沾自喜。

張啓楷直言，「喪事辦成喜事，冷血又刺眼」。許多網友也氣炸，「所以我們是要感謝沒沒無聞基層公務員的英勇犧牲換來成功搶救義川大兵是不是？！」「連看棒球喊中華隊加油他都會不爽的人，他如何宣誓就任中華民國的立法委員呢？」

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