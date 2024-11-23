桃園市一名48歲林姓男子因涉及傷害案件遭通緝，22日下午因交通違規遭警方攔查後棄車逃跑，最終被圍捕落網。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

桃園市一名48歲林姓男子因涉及傷害案件遭通緝，22日下午因交通違規遭警方攔查後棄車逃跑，最終被圍捕落網。他在被逮時無奈感嘆：「今天真衰！」

警方調查，案發當天下午4時50分許，桃園警分局埔子派出所警員羅元笙巡邏至力行路，發現一名機車騎士轉彎時未打方向燈，遂上前攔查。不料，該男子見警靠近，竟丟下機車拔腿狂奔，迅速躲入路旁民宅。羅員隨即通報支援，展開搜捕行動。

支援警力抵達後，立即封鎖現場，並與屋主協調逐層搜查。然而，林男顯然心有準備，竟攀爬至隔壁棟大樓頂樓，藏身於五樓的鐵皮屋下。警方持續搜尋，終在鐵皮屋中發現其蹤影，當場喝令配合盤查。

經查，該男子確為因傷害案件遭通緝的林姓男子，見無處可逃，只能乖乖就範。警方隨即將他逮捕，並依程序解送法辦。

警方呼籲，交通違規或法律案件在逃者應盡速投案，勿心存僥倖；同時提醒民眾遵守交通規則，避免因此惹上麻煩或觸犯法律。