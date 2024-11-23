桃園市一名48歲林姓男子因涉及傷害案件遭通緝，22日下午因交通違規遭警方攔查後棄車逃跑，最終被圍捕落網。他在被逮時無奈感嘆：「今天真衰！」
警方調查，案發當天下午4時50分許，桃園警分局埔子派出所警員羅元笙巡邏至力行路，發現一名機車騎士轉彎時未打方向燈，遂上前攔查。不料，該男子見警靠近，竟丟下機車拔腿狂奔，迅速躲入路旁民宅。羅員隨即通報支援，展開搜捕行動。
支援警力抵達後，立即封鎖現場，並與屋主協調逐層搜查。然而，林男顯然心有準備，竟攀爬至隔壁棟大樓頂樓，藏身於五樓的鐵皮屋下。警方持續搜尋，終在鐵皮屋中發現其蹤影，當場喝令配合盤查。
經查，該男子確為因傷害案件遭通緝的林姓男子，見無處可逃，只能乖乖就範。警方隨即將他逮捕，並依程序解送法辦。
警方呼籲，交通違規或法律案件在逃者應盡速投案，勿心存僥倖；同時提醒民眾遵守交通規則，避免因此惹上麻煩或觸犯法律。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。