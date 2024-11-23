新北市三重區重新橋觀光市集22日中午發生竊盜案。1名攤商石姓男子清點商品時，發現眼鏡失竊，經調閱監視器發現嫌犯蹤跡，並於市場美食區成功攔截嫌犯。警方到場後將嫌犯依竊盜罪嫌移送法辦。

22日中午時分，重新橋觀光市集傳出竊盜案。被害人51歲石姓攤商在攤位清點商品時，發現一副眼鏡短缺。經調閱監視器畫面，發現1名58歲王姓男子在攤位上未付款取走眼鏡後離去。

石男隨即展開自力追查，最終在市場美食區發現嫌犯蹤影。他機警地將嫌犯攔下，並帶往服務區報警處理。轄區警方到場後，經確認證據與事實，依竊盜罪嫌逮捕王男。

三重警分局表示，石男在案發後立即採取行動並報警，展現高度警覺性與冷靜應對。全案已由警方依竊盜罪嫌受理，並將王男移送新北地檢署偵辦。重新橋觀光市集一向人流眾多，警方提醒民眾在市場等人潮密集場所保持警覺，隨時注意自身財物，避免成為竊盜案件的受害者。同時也呼籲商家安裝監視設備，有助於迅速追查案件真相。