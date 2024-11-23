中華隊在23日對日本複賽前忽然更換先發投手，從左投林昱珉異動為左投陳柏清，引發日本隊抗議。日媒批評中華隊教練團「奇襲」，畢竟在23日午間的美國、委內瑞拉複賽之後，中華、日本就篤定晉級金牌戰；這場複賽名義上是「冠軍前哨戰」，實際是「消化試合」，中華隊因應做出策略調整。

日本隊抗議無效，賽事方允許中華隊「左投換左投」，中華隊就算可能吞下50萬日圓罰款也無所謂。日本球迷在網路指出是賽制問題，中華隊打的如意算盤可以理解，對於這種很可能出現的情況，今日兩場複賽就應該同時異地開打，就沒有人敢不認真打了。

此外罰款50萬日圓也是笑話（新台幣10萬），官方在冠軍、亞軍的獎金各為150萬美元與75萬美元（新台幣4887萬、2443萬），對於中華隊而言當然還是選擇「奇襲」更划算。這場台日複賽仍會影響金牌戰的主客隊（排名較高的後攻），但差別不會很大，不如保留投手戰力。