在賽前外界一片不看好的情況下，中華隊在第3屆世界12強棒球賽打出驚奇，追平隊史在成棒世界級國際賽最佳成績，有機會在24日改寫新猷，總教練曾豪駒表示，所有事情都沒有預期，「是教練、球員、台灣一起贏下來的比賽，我們要創造屬於自己的歷史、故事。」

當初在公布28人名單時，網路上一面不看好的聲浪出現，後來原本設定先發的王牌投手古林睿煬又在「台灣大賽」受傷、只能辭退，沒想到開打後，中華隊打出亮眼成績，預賽拿下4勝1敗、分組第2成績，前進東京。

今天白天中華隊在飯店透過直播關心美委戰，看到美國隊以6比5擊敗委內瑞拉隊後欣喜若狂，曾豪駒首次掌國家隊兵符就帶領球隊挺進冠軍戰，「能進複賽的所有隊伍都非常強勁，這次12強，我們讓大家看到精彩、感動的比賽。」

從大賽開始後，曾豪駒始終鼓勵球員把握當下、相信自己，並沒有對最後結果做出預期，他認為，這是選手、教練、台灣一起贏下來的比賽，「我們要創造屬於自己的歷史、故事。」

潘傑楷也談到這趟「驚奇之旅」，「享受最後這階段，還沒結束還不知道，真的沒想過會晉級冠軍戰，大家很開心很團結，相信每個隊友，相信彼此。」