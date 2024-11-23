在美國隊「助攻」擊敗委內瑞拉，中華隊還沒出賽就已確定鎖定本屆世界12強冠軍賽門票，當時中華隊球員都在飯店透過手機轉播關心賽況，張政禹還爆料「台灣隊長」陳傑憲提前暴雷，「後來就再歡呼一次。」

張政禹昨天先發鎮守三壘，雖然有次守備失誤但沒導致掉分，「強心臟」的他很快做出調整，之後沒再失誤也出現多次美技守備，打擊端也打回球隊第1分，幫助球隊擊敗美國、拿下複賽重要一勝。

今天中華隊在晚間遇上地主日本隊，但率先登場的美委戰牽動中華隊晉級態勢，許多球員聚集在飯店走廊，透過手機觀看直播。張政禹透露，原本前8局時是自己在看比賽，看到美國被敲3分炮追平後，「原本想說涼掉，後來9上美國打全壘打，大家才一起出來準備慶祝。」

不過大家的歡呼聲也驚動到原本要休息的陳傑憲，陳傑憲的老婆打回台灣問有在看轉播的朋友，結果比隊友更快知道比賽結果。

張政禹說：「傑憲不知道是視訊還是怎樣提前暴雷，大概有差1顆球的時間，他跑過來說贏了，先跟他一起歡呼，最後真的看到接到後就再歡呼一次。」他坦言，當下心情真的很緊張，因為攸關中華隊能不能晉級。

確定提前鎖定冠軍戰門票，張政禹坦言雖然心情比較放鬆，但今晚比賽還是很重要，「要一步步往前走，就像我講的我們一直在創造新的歷史，最重要是明天比賽，看能不能為台灣打更好的成績。」

首次披上國家隊球衣就能爭冠，張政禹再次感謝教練把他選進來，「自己也為台灣有小小貢獻，感謝球迷跟教練團。」