第3屆世界12強棒球賽23日晚間進入台日大賽，爭戰最後冠亞軍，美國隊稍早擊退委內瑞拉隊、且勝分未超過9分，是台灣隊確定晉級的最關鍵一局。美國駐台官方單位美國在台協會（AIT）在臉書粉專發文慶祝「美國贏啦！！！（不客氣）」，一則慶賀美國隊贏球，一則也預期台灣粉絲會上來致謝，就先回說：不客氣

這則貼文快速吸引臉友按讚，到晚間已將累計近5萬個讚，網友也留言說，「真的說到做到，協防台灣了」，「台美友好」！

AIT23日在新北烏來區舉辦「援手2.0 TAKE ACTION」，為《援手2.0》＃社區第一線反應員培訓計畫系列計畫的最終場，總統賴清德受邀一起參加，與AIT處長谷立言一起重新溫習緊急醫療救護訓練。

AIT表示，與新北市政府以及台灣災難醫療隊發展協會合作舉辦，特別感謝新北市消防局和衛生局，烏來區公所，以及所有的志工醫師、護理師和救護技術員。在台灣，當地社群始終是互助的核心力量，很高興看到這麼多朋友參與我們的活動，深入認識個人乃至於社區的韌性有多種要。

總統賴清德提到，他在擔任立法委員時，曾參與《緊急醫療救護法》修正案，讓取得證照的民眾也能參與傷患救助，並放寬救護車設置相關規定，以因應大量傷患情況。他就任總統後，同樣重視此議題，在總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，期盼結合各界力量，讓大家都能發揮一技之長，保護自己又能幫助別人，讓社會更具韌性，國家更有力量，以因應各種挑戰。