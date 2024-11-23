中華隊在12強複賽最終戰賽前臨時更換先發投手，陳柏清臨危授命連2日先發登板，但面對5個人次僅抓下1個出局數、失4分，退場時見他情緒低落，隊友、教練、心理師都上前關心、安慰，對於這次的失利，總教練曾豪駒認為，這一定會成為他未來的養分。

陳柏清23日對美國隊先發投2局用37球、無失分，今天臨危授命再度扛起先發重責，但一登板就挨轟，接下來控球又出現亂流，四壞、觸身球保送後又被敲二壘打後，才抓下第1個出局數，最後留下先發0.1局失4分、最終承擔敗投。

退場後轉播畫面拍到陳柏清情緒十分低落，隊友、教練、心理師等人也都紛紛上前關心，曾豪駒說：「他的情續還好，我相信這個比賽對他來講是養分，藉由這次出賽機會，把經驗帶回去，成為明年最好的養份，充分在國內表現出來。」

此次12強陳柏清出賽3場吞下2敗，共投5.1局、失7分（6責失），被敲4支安打包含2發全壘打，但共送出7次四壞球保送，曾豪駒不擔心他因此信心崩盤，「我覺得這都是成長過程，當你低潮時，低潮是你未來高峰的基石，只要撐過這段時間，就是他成長的時候。」

陳柏清退場後，中華隊由江國豪接替投球，繳出2.2局無失分，賽後他表示，因為知道陳柏清是臨危授命，自己第1局時就在牛棚準備，「突然更換先發投手可能狀況會比較多，提早讓身體準備好，自己就好做好自己的工作。」至於冠軍賽是否再登板，他則聽從教練安排，「如果有機會登板當然盡力表現，延續非常好表現，幫助球隊贏球。」