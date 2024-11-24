勞動部前部長何佩珊因霸凌案延燒去職，行政院宣布由民進黨立委洪申翰接任，將在明（25）日交接，民眾黨前立委陳琬惠研判，工運團體應該「剉勒等」。

陳琬惠昨在政論節目《TVBS戰情室》指出，洪申翰是目前民進黨不分區立委中，少數有社運背景的人，但社運界有分工，像她自己對於婦女相關議題較為熟悉。

至於其他領域，陳琬惠說明，工運有工運路線、環境有環境路線，無法全部放一起討論，而洪申翰過往是因為環保專業被提拔，因此她猜測，現在所有工運團體應該「剉勒等」。

另外，針對洪申翰出任勞動部長後，民進黨政策會執行長王義川遞補為不分區立委一事，陳琬惠直言，王過去在民進黨中央發言時，就出現包括「膝蓋說」等錯誤，如今將成為立委，她並不認為王會有太多改變。

陳琬惠強調，王義川過去常到各地吃播，也善於帶起話題，因此擁有一群支持者，但成為立委後，外界期待的是專業問政，相信總統賴清德也會監督他。

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