據日本共同社報導，日本外務大臣岩屋毅已在協調最快12月下旬訪華，計畫與中國外交部長王毅舉行會談。多名政府相關人士23日向共同社透露了該消息。這將是自去年4月的林芳正以來，日本外相再次訪華，也是岩屋毅上任後的首次。

報導稱，為了構建建設性、穩定的日中關係，預計岩屋毅訪華期間將舉行部長級「日中高級別人文交流磋商機制」會議。該對話自2019年11月在東京首次舉行以來一直未再舉行。

日中兩國政府預測以岩屋毅訪華為契機，高層往來將全面展開。據中國外交消息人士透露，中國政府對岩屋毅訪華也態度積極。兩國政府將考慮本月28日召集的日本臨時國會的情況，磋商具體日程。

報導稱，在外長會談中，岩屋毅預計會圍繞中國因東京電力福島第一核電站處理水排海而全面暫停進口日本水產品一事，再次要求中方切實履行恢復進口的共識。中國在日本周邊和地區軍事活動趨於活躍和確保在華日僑安全或也會成為會談議題。

如果「日中高級別人文交流磋商機制」會議實現，將是繼2019年在東京舉行的首次會議後的第二次。雙方計畫商定青少年交流以及在文化教育領域合作。

關於日中往來，日本首相石破茂和中國國家主席習近平本月15日在秘魯舉行首次會談，一致同意就兩國外長互訪展開協調。會上還確認了儘早舉行「日中高級別人文交流磋商機制」和「日中經濟高層對話」。

此外，中國外交部22日宣布，將於11月30日重啟對日本短期遊客的單邊免簽安排，允許停留時間最長為30天，這一措施被認為是為了在中國經濟下滑的情況下促進旅遊業和貿易。