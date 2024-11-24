12家國銀爭搶富豪財管大餅已進入白熱化階段，10月一銀首度奪冠。銀行局最新公布，國銀富豪財管總資產管理規模（AUM）在今年4月突破兆元大關、8月客戶數突破萬名後，截至今年10月底，AUM上衝1兆3,214億元、高資產客戶數則來到1萬1,106人，而AUM前三大銀行排名今年也大洗牌，由去年同期的中信銀、兆豐銀、合庫銀，變成一銀、中信銀、兆豐銀。

回顧去年十月，前三大行為中信銀、兆豐銀、合庫銀，一銀還不在前三之列，但今年一銀突飛猛進，截至10月底，總資產管理規模月增83億元來到2,165億元，一舉超越月增13億元、AUM2,108億元的中信銀；在客戶數上，一銀月增42人來到2,006人、中信銀則月增13位、來到2,119人。

銀行局官員分析，主要是看各銀行經營跟推展的方向，中信銀目前著重對同一個客戶來進行多元化的商品深耕，是朝「質」的改變，而一銀目前發展主要在客戶數「量」的增加，所以會有這樣的排名變化。

就富豪資產配置部分，金管會統計至今年10月底，12家國銀管理富豪戶資產（AUM）攀升到1兆2,768億元，月增446億元，存款部位已連六個月走低，占比再降0.2個百分點至47.7％、逾兩年低點，基金占比14％續創新高，海外債券占比13.4％較上月略降，保險占11.4％與上月一樣、境外結構型商品占6.4％。

銀行局官員分析，就短期來看，大家對未來利率的降低還是多有預期，所以存款不斷下降轉移到基金、債券，較偏好保障固定收益商品的配置，若較去年同期可看到更大的變化就是「存款」、「保險」都是呈現減少，分別減了3.5、1.7個百分點，增加比較多的就是債券跟基金，債券增加2.5個百分點、基金增2.3個百分點。

證期局則指出，截至今年10月底止，已核准8家證券商以複委託、財富管理及自營等不同管道辦理高資產客戶業務，累計高資產客戶數達1,115人、年增44％，累計交易金額約新台幣2,476億元、年增86％，前三大券商為永豐金證、國泰證、兆豐證。