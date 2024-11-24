據美國之音報導，美國網路司令部執行長摩根·亞當斯基(Morgan Adamski)當地時間22日表示，中國駭客在嚴陣以待，鎖定美國關鍵基礎設施的資訊技術(IT)網路，以應對可能與美國發生的衝突。他說，與中國有關的網路行動的目的是在與美國發生重大衝突時獲得優勢。

亞當斯基在維吉尼亞州阿靈頓舉行的網路戰會議(Cyber​​​​warcon)對研究人員做上述表示。美國參議員馬克·沃納(Mark Warner)21日告訴《華盛頓郵報》，一起疑似與中國有關的針對美國電信公司的駭客攻擊，是美國歷史上最嚴重的電信駭客攻擊事件。

美國聯邦調查局(FBI)最近表示，這項名為「鹽颱風」(Salt Typhoon)的網路間諜行動包括竊取通話記錄資料、洩漏11月5日大選前兩個主要美國總統競選團隊高級官員的通訊，以及與美國執法請求相關的電信資訊。

FBI表示，FBI和網路安全和基礎設施安全局(CISA)正在向潛在目標提供技術援助和資訊。

亞當斯基22日表示，美國政府「開展了全球同步活動，既有注重進攻的，也有注重防禦的，重點聚焦於削弱和打破中華人民共和國在全世界的網路行動」，公開的例子包括利用多國提供的訊息來進行曝光行動、制裁、起訴、執法行動和網路安全警告。

美國官員今年稍早時曾警告，與中國有關的駭客已經侵入IT網路並採取措施，準備在發生衝突時實施破壞性的攻擊。駭客的活動包括進入關鍵網路以發起潛在的擾亂行動，例如操控伺服器機房的供暖、通風和空調系統，或破壞關鍵能源和水控制系統。

北京向來否認針對美國實體的網路行動。中國駐華盛頓大使館沒有立即回應置評請求。