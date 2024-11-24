勞動部前部長何佩珊日前因勞發署北分署霸凌案請辭，由民進黨立委洪申翰接任。資深媒體人單厚之直言，總統賴清德會選洪申翰接任勞長有兩原因，但「基本上就是去救火的」，因為他並非勞工專業出身，恐難以提出相關政策願景，且他在民進黨輩分不算高，不容易改變勞動部現有內部結構。

單厚之昨（23）日在政論節目《新聞大白話》分析，和交通部長陳世凱一樣，總統賴清德會選擇任命洪申翰為勞動部長，是因為他既面臨找不到人的窘境，又喜歡任命自己信任的人，但對於洪上任後能有什麼作為，單也提出疑問。

單厚之指出，首先，洪申翰是環團出身，長期投入環保運動，有一定的進步價值和意識，跟勞工議題也確實能搭上一點邊，但勞工議題畢竟不是洪的專業，所以在當了部長後，洪恐難以提出願景、有一番作為，「基本上就是去救火的」。

再來，單厚之質疑，從洪申翰日前透露，曾向勞動部反應勞發署北分署前署長謝宜容霸凌但未果一事可看出，當時他無法撼動勞動部內部結構，現在他接任部長、又要再面對同一批人時，能發揮影響力嗎？且洪僅當過1屆多立委，在民進黨內輩分不算高，要在這種情況下去改變勞動部結構，是件很不容易的事。

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