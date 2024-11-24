在烏克蘭朝俄羅斯境內發射美製、英製長程飛彈後，外界關注還有哪一盟國允許基輔遠程打擊俄羅斯，法國外交部長巴霍（Jean-Noel Barrot）表示，烏克蘭能在自衛的情況下朝俄羅斯發射法製長程飛彈，他強調支持烏克蘭「沒有紅線」，當被問及這是否代表法國將參戰時，他回應「不放棄任何選項」。

No 'red lines' in Ukraine support, French foreign minister tells BBC https://t.co/Sky9flaBxd — BBC News (World) (@BBCWorld) November 23, 2024

英國廣播公司（BBC）23日刊出法國外長巴霍的專訪內容，巴霍明確表示，在「自我防衛」的情況下，烏克蘭可以向俄羅斯境內發射法製長程飛彈，但他不願證實烏軍是否已用法製武器長程打擊俄羅斯本土，僅表示已設下原則，並且已向烏克蘭總統澤倫斯基清楚傳遞訊息。

法國總統馬克宏今年稍早就已表示，法國願意允許烏克蘭朝俄羅斯本土發射法製飛彈，不過在烏軍使用美製、英製飛彈遠程打擊俄境內之際，巴霍的發言仍意義重大。

巴霍也在專訪中表示，西方盟友不應該對支持烏克蘭對抗俄羅斯「設下紅線」，當被問及這是否代表法國軍隊參戰時，他回應：「我們不會捨棄任何選項。」

巴霍強調將會大力、長期支持烏克蘭，因為俄軍每前進1平方公里，威脅就愈靠近歐洲1平方公里。他也暗示將邀請烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO），「我們對發出邀請持開放態度」，他說正努力讓盟友與法國的立場相近；巴霍也認為西方國家應該增加防衛支出。

普丁警告沒有防空系統能攔截「榛果樹」高超音速飛彈。

英國前部長：普丁吸引川普注意 目的停止助烏

烏克蘭19、21日分別對俄羅斯境內發射美製、英製遠程飛彈，俄羅斯則回敬新型高超音速飛彈「榛果樹」（Oreshnik，Hnazel Tree），俄羅斯總統普丁也警告恐爆發全球戰爭，究竟烏克蘭盟友該如何回應普丁的威脅？

英國政府消息人士認為，西方應該繼續提供烏克蘭金援及軍事支持，例如歐洲提供烏克蘭的金援應該增加3倍，並且凍結俄羅斯資產，讓烏克蘭能持續抗俄至2025、2026年。

至於西方該如何因應普丁的威脅？BBC引述多名消息人士認為「不用驚慌」，另一名前英國部長認為，普丁此次發言意在吸引美國下任總統川普注意，俄羅斯希望藉由提供理由，讓川普停止協助烏克蘭，「如果這場衝突變成難以忍受的危險，也許下任總統會更想要結束衝突」。