新北市副市長朱惕之出席長春運動會開幕儀式。（王揚傑攝）

新北市年度長青趣味運動會今（24）日於中和國小運動場熱鬧開幕，來自全市29區2000多位長者熱情參與，所有長者精神抖擻列隊進場，隨後由愛笑瑜珈協會老師帶領展現「愛笑力」，一邊大笑一邊舞動身體，全場熱情洋溢，充滿活力。

新北市副市長朱惕之出席長春運動會開幕儀式。（王揚傑攝）

新北副市長朱惕之到場參與開幕式，並與新北市老人福利聯盟理事長陳金鐘、新北市議員陳錦錠、金瑞龍、張嘉玲、黃心華、黃淑君及各區區長等人一同以地面高爾夫揮杆開球，朱惕之一桿進洞，全場響起一陣驚呼，激勵長者們士氣。

長青趣味運動會今在中和國小舉行，共2000多位長者參與。（王揚傑攝）

朱惕之致詞時表示，市府大力推動新北動健康，以肌耐力、自癒力、護身力、智慧力、甩活力、心創力及愛笑力，希望讓長輩愈動愈健康，參與運動會的長者們都是新北動健康的最佳代言人，以身作則，活力不老。

長青趣味運動會今在中和國小舉行，各區的長者們精神抖擻列隊進場。（石門區公所提供）

朱惕之說，每位長輩都是新北市的寶貝，新北市持續推動老人共餐、里里銀髮俱樂部、銀髮俱樂部先修班、社區照顧關懷據點、銀髮大學、晚美人生我做主計畫等，今年也擴展敬老卡的使用範圍，包含公車、捷運、台鐵、計程車、YouBike都能使用，鼓勵長輩們多多走出戶外、強健身體、與社區鄰里互動。

長青趣味運動會今在中和國小舉行，選手代表宣誓。（王揚傑攝）

朱惕之等人揮杆打地面高爾夫，為運動會開球。（王揚傑攝）

朱惕之等人揮杆打地面高爾夫，為運動會開球。（王揚傑攝）

新北市社會局表示，今年長青趣味運動會項目包括地面高爾夫球、飛盤接力、傳接球、手牽手傳遞呼拉圈、挑戰蛇行前進並使球不落地等。感謝新北市老人福利聯盟策畫辦理本次長青趣味運動大會，攜手市府讓長者們一起動健康、參與趣味競賽。