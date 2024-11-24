苗栗縣長鍾東錦鼓勵孩子多跳舞使肢體反應更敏捷。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣政府為讓民眾多接觸客家藝文並學習客語，23、24兩日傍晚在縣府第一辦公大樓廣場，舉辦113年客家藝文嘉年華「廣場舞比賽」，今年有幼兒、學生及社會3組共45隊、700多人參賽。苗栗縣長鍾東錦與夫人陳美琦伉儷23日晚間到廣場為選手加油打氣，慰勞評審委員，他鼓勵孩子多跟著旋律跳舞，肢體反應會更敏捷、協調性更佳。

苗栗縣長鍾東錦（左七）頒發幼兒組第一名獎盃。（苗栗縣政府提供／呂麗甄苗栗傳真）

苗栗縣政府於23、24日於縣府第一辦公大樓廣場舉辦「113年客家藝文嘉年華廣場舞比賽」，吸引45隊、700多人參賽，展現客家文化魅力。活動首日，幼兒組和學生組比賽完畢，幼兒組中，中正非營利幼兒園獲冠軍，三之三幼兒園和三之三寶貝幼兒園分別獲亞軍和季軍。24日社會組壓軸登場，共25隊參賽，賽事結束後統一公布成績。

縣府文化觀光局長林彥甫表示，為期兩天的客家藝文嘉年華廣場舞比賽於23日和24日傍晚熱鬧登場，吸引各年齡層隊伍參與。首日17時起舉行幼兒組比賽，共10隊參賽，19時接續進行學生組比賽。第二天17時舉行社會組比賽，共25隊參賽，所有賽程結束後統一公布成績。透過廣場舞比賽，主辦單位希望激發創意與活力，推動客語深入生活，並為觀眾呈現多元創意的客家文化展演，增添嘉年華的亮點。

苗栗縣長鍾東錦感謝文觀局承辦及各級學校的熱烈響應，也感謝爸爸媽媽、爺爺奶奶的支持，今年已邁入第六年的客家藝文嘉年華廣場舞比賽，參賽隊伍逐年增加，規模也愈來愈盛大。在廣場舞委員會的推廣及指導老師的熱心協助下，廣場舞已成為各鄉鎮市民健身的熱門運動項目。縣府將持續投入資源，擴大推廣這項活動，讓更多年齡層的鄉親能夠透過跳舞活絡筋骨，並相信這不僅有助於強身健體，也能延年益壽。