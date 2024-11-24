男童說，散場人潮眾多，一不小心就和家人走失。（圖 / 警方提供）

新北市歡樂耶誕城昨（23）日晚間舉行魔幻變裝童樂會，現場除了有盛大的變裝遊行，並有超人氣MOMO家族帶動跳活動，同時直播世棒12強中華隊與日本隊比賽，吸引許多人潮前往。不過昨晚散場時，一名男童與父母走散後淚眼汪汪，海山警察覺連忙將男童帶回服務台，而男童父母很快將孩子接回，並向員警致謝。

分局長陳保緒表示，耶誕城活動期間人潮眾多，如有攜帶孩童者，務必隨時留意動向，各路口均有編排員警執勤。（圖 / 警方提供）

新北市歡樂耶誕城昨晚間舉行魔幻變裝童樂會。（圖 / 警方提供）

海山分局員警昨天晚上在市民廣場執行勤務時，發現一名男童在耶誕城主燈魔幻天使附近徘徊，男童東張西望、淚眼汪汪，疑似與家人走失，女警因此先將男童帶到市政府的服務台，由督察組巡官高舒妍協助安撫。

由於男童表現驚恐，警方先提供零食及熱飲，稍待情緒回穩後，男童才透露自己和父母從中和到板橋參加耶誕城的活動，沒想到散場的人潮眾多，不慎與家人走失。所幸家長收聽到廣播後，立即趕到服務台，頻頻向警員道謝。

分局長陳保緒表示，耶誕城活動期間人潮眾多，週末經常湧入上萬民眾到訪，如有攜帶孩童者，務必隨時留意動向，各路口均有編排員警執勤，若民眾有需要服務，可就近尋求警方協助。