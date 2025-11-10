三星分局今（10）日舉辦「三星防詐孫子兵法」宣導活動，現場首度亮相自製「警貓貼圖」，以萌系貓咪搭配防詐金句吸睛登場。（吳佩蓉攝）

三星警貓貼圖萌出擊超吸睛 宜警打詐成效亮眼 財損降三成

詐騙手法不斷翻新，宜蘭警方出奇招防詐！三星分局今（10）日舉辦「三星防詐孫子兵法」宣導活動，現場首度亮相自製「警貓貼圖」，以萌系貓咪搭配防詐金句吸睛登場。警方也公布最新打詐成效，顯示今年宜蘭詐騙案件與財損金額雙雙下降，財損減少高達三成，展現警方「打得準、防得早、守得住」的決心。

根據內政部警政署「打詐儀錶板」數據，宜蘭縣今年1月至10月平均每月受理詐騙案件249件，較去年同期減少69件、降幅達21.7％；平均每月財損金額從去年1億4112萬元降至9740萬元，減少4372萬元，減幅高達30.98％。三星分局指出，警方積極防堵詐騙手法、即時攔阻金流，也成功減少民眾受害案例。

警方並公布近期成功破獲的「假交友、真詐財」案件，一名楊姓女子在臉書認識熱情男子，對方噓寒問暖、甜言蜜語博取信任，隨後以「投資虛擬貨幣」為由遊說匯款。楊女信以為真，竟與對方面交現金，總損失達200萬元，直到投資平台無法出金，她才驚覺受騙報警求助。

警方隨即組成專案小組，要求楊女假意再度面交，於冬山鄉超商外埋伏逮捕64歲張姓女車手，當場查扣作案手機與現金，成功阻止損失擴大，全案依詐欺罪移送法辦。

活動現場最吸睛的莫過於「警貓貼圖」登場，這組貼圖以可愛貓咪造型結合常見詐騙手法，如「甜言蜜語先冷靜」、「投資保證賺＝保證詐」等防詐金句，讓民眾在笑中記住警訊。三星鄉憲明國小舞獅隊也熱力開場，展現校園防詐新氣象，警方更送上警貓貼圖貼紙給學生，希望孩子們回家能化身「孫子兵法防詐小尖兵」，提醒長輩警覺詐騙陷阱。

宜警局長劉炯炫強調，近期全民關注「普發現金1萬元」政策，但政府不會主動打電話、傳訊息或要求提供帳號密碼、點擊連結領錢，遇到這類情況「百分之百是詐騙！」警方將持續以「數據為本、民眾為心」，結合科技、教育與社區力量推動防詐宣導，讓反詐觀念深植家庭、遍及鄉里。