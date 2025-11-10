國造潛艦原型艦海鯤號確定無法如期於11月交艦，自7月3日第3次浮航海測後，已長達4個月未再出港。不過，最近有船迷目擊發現，海鯤號停靠在高雄港91號碼頭，帆罩黑色鷹架、甲板藍色塑膠布維持原狀，艦艉則增設大量鷹架，「連尾舵都看不到了」，比對白色吃水刻度，疑似下沉數公尺，引發外界關注。

據媒體報導，有軍事迷將9月中與11月初拍攝的照片比對，發現帆罩的黑色鷹架及甲板的藍色塑膠布沒變，但是艦艉部位新增大量支架結構，導致尾舵幾乎完全被遮蔽。而從白色吃水線標記判讀，艦體似乎較先前下沉約數公尺深度，外界推測可能與加裝設備有關，但實際原因仍待釐清。

國防部長顧立雄11月初表示，海鯤號預計本月進行1次浮航測試，首艘建造成本含人力共368億元。海軍參謀長邱俊榮強調，原型艦絕無追加預算，也否認外傳的滲水問題。

依原訂合約，海鯤號須於11月交付海軍，並完成浮航、淺水潛航、深水潛航等海測科目及操雷射擊驗證。但台船無法達標，國防部10月20日首度鬆口，坦承潛艦建造時程安排「確實沒有理解現實可能遭遇的困難」，並舉例國際首次自製潛艦一般需時7年，甚至有國家花費16年才完成。

針對進度延宕原因，國防部報告指出，目前待執行「主機與電力管理系統」及「整合式載台管理系統」兩大系統調校，待達成潛航條件後才能執行海測。因此，海鯤號交艦時程至今仍是未知數。