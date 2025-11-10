為解決區域淹水問題，桃園市政府在中壢體育園區興建滯洪池調節洪峰，工程進行中，今年4月一場強降雨，已將滯洪池填滿逾一半，且黃屋庄溪至中山東路普仁橋遇瓶頸段改善困難，地方擔憂恐影響滯洪池完工後排洪效能。

民進黨市議員彭俊豪指出，目前中壢體育園區興建滯洪池，市府號稱是解決後站淹水的最重要解方，然而今年4月的一場強降雨，短短半小時造成環中東路及往中壢方向區域大淹水，雖然滯洪池尚未參與運作，但當天觀察已被老天爺自動開啟試用，路面漫過的水把滯洪池填滿逾一半，如果面臨颱風，排水系統恐無法負荷。

他提到，中壢後站未來將依賴滯洪池和黃屋庄溪的排洪能力，但是黃屋庄溪有先天問題，在中山東路的普仁橋段因是早期興建，通水斷面不足，雖然市府在上游興建滯洪池加大容量，但仍會被這瓶頸段卡住。加上中山東路交通流量大也無替代道路，擴建的可能性低，若普仁橋下游改善困難，市府更需謹慎評估，建議應有整體流域治水思維，從上游分洪及滯洪、中游導流、下游排洪整體規畫，避免治水工程割裂。

水務局指出，未來中壢體育園區滯洪池完工後，滯洪量可達7.69萬噸，降低中壢體育園區及周邊黃屋庄溪區域淹水機率。另外，上游截流規畫在中壢頂支渠旁設置截流箱涵斷面尺寸約2.5m＊2.5m，長度約3公里，將上游路面水截入新街溪，減少中山東路及環中東路淹水情形，預計民國115年底完成設計。

目前中山東路雨水箱涵既有排水容量不足，水務局將提升下水道容量，規畫新設斷面尺寸2.5m＊2m，長度約1.3公里，已在今年10月設計完成，經費約2.5億元，將爭取115年中央補助經費。未來在體育園區滯洪池與下水道完工之後，也將布置智慧監控系統，以發揮排水最大效益。